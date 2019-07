Първият в света аквариум, разположен на височина над 2,2 хиляди метра над морското равнище, е открит в град Синин, административен център на северозападната китайска провинция Цинхай, съобщава вестник „Чайна дейли“, цитиран от БГНЕС.

Площта на аквариума е около 28 хил. кв.м. Той е разделен на няколко зони, сред които има за сладководни риби, медузи, белуги, делфини и други обитатели на морското царство.

Ready for the world’s highest aquarium? A new aquarium in NW China’s Qinghai province started trial operation on Thur. At an altitude of more than 2,200 meters above sea level, it is the world’s highest, and is able to accommodate up to 2,000 visitors. pic.twitter.com/vTnEFjDoFS