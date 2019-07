Малкият експериментален космически апарат "LightSail 2" на орбита около Земята успешно разгъна платното си месец след като беше изстрелян. Това съобщават Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА.

Това би трябвало да му даде възможност да се движи само със слънчева енергия. Космическият платноход ще остане на околоземна орбита, като ще увеличава постепенно височината си благодарение на натиска на фотоните от Слънцето.

Експериментът цели да докаже приложимостта на технологията. Слънчевият платноход "LightSail 2" е разработка на американското Планетарно общество, основано през 1980 г. Сред съоснователите му е известният астроном Карл Сейгън. Апаратът е с големина на хляб, но платното е с площ 32 кв. м. То е от много тънък, лек и светоотразяващ полиестер "Майлар". Веднъж разгънато, платното се превръща в "капан" за фотони. Тласъкът, осигурен от тях, е нищожен, но за сметка на това постоянен и с времето скоростта ще се увеличи.

През 2010 г. Япония изстреля слънчев платноход. Други космически агенции все още не са тествали концепцията.

