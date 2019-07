Полицията използва сълзотворен газ срещу активисти, които се събраха на протест в района Юен Лун на Хонконг, въпреки забраната, предаде БГНЕС.

На кадри, разпространени от местните телевизии се виждат десетки хиляди, облечени в черно демонстранти, които са обстрелвани с гранати със сълзотворен газ. Протестиращи обградиха полицейски микробус и започнаха да хвърлят камъни по него. Те обявиха, че ще проведат планирания протест срещу бандите, упражнили насилие срещу мирни демонстранти.

WATCH: Massive crowds of #HongKong people defy police protest ban as they swarm through #YuenLong pic.twitter.com/2aM1YYrSez