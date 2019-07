Хеликоптери на индийската армия и на спасителните служби успяха да евакуират близо 700 души от влак, хванат във водния капан на наводненията близо до Мумбай, съобщава БГНЕС.

Visuals from sky of #Mahalaxmiexpress train struck near Badalpur about 72 Kms from Mumbai due to heavy rain. About 700 Passengers are on board ! #MumbaiRains pic.twitter.com/9D6KpvS7A7 — Neeta Sharma (@NEETAS11) July 27, 2019

Kudos @Central_Railway Commendable night-long operations around Mumbai to rescue passengers stranded in numerous local trains along Ambernath-Badlpur after services stopped due to water-logging in tracks. @mid_day #MumbaiRainsLiveUpdates pic.twitter.com/sU4tg8NHVq — Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) July 26, 2019

Експресният влак „Махалакшми“ потеглил от финансовата столица на Индия за Колхапур, но успял да измине едва 60 километра преди проливните дъждове да наводнят релсите. Местните власти извикали на помощ армията и силите за реакция при природни бедствия, които използвали хеликоптери и лодки при операцията, която продължила около два часа.

A big rescue operation is under way after flooding left around 700 people trapped on a train near Mumbai https://t.co/jUtokiCiZs #MahalaxmiExpress — BBC News (World) (@BBCWorld) July 27, 2019

Хората са настанени във временен лагер в близост до авариралата влакова композиция. Те ще бъдат извозени до крайната си дестинация с друг влак, увериха местните власти.

При наводненията, причинени от проливните дъждове от последните две седмици, загинаха над 250 души, като най-засегнати от бедствието са щатите Асам и Бихар.