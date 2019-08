Осем души, сред които и дете, бяха ранени при експлозия във военно поделение в Ачинския район на Красноярския край в Русия. Загиналият е военен, военнослужещи са и двама от пострадалите, предаде БГНЕС, като се позова на службите за спешна реакция и представители на местна болница. Според правителството взривът е избухнал около 17:00 часа местно време.

Video of spectacular shockwave from explosion at military unit in Krasnoyarsk Krai of Russia pic.twitter.com/0yeg3hIb5F — Liveuamap (@Liveuamap) August 5, 2019

Fire after an explosion of the projectile in artillery depot on the territory of a military unit in the Achinsk region, #Russia pic.twitter.com/Gn3vf9304A — EHA News (@eha_news) August 5, 2019

Около 6 000 души бяха евакуирани от населените места в района на Красноярск след експлозиите във военния склад, заяви областният управител на региона Александър Ус.

"Сега първата ни приоритетна задача е да евакуираме населението от близките села до зоната за сигурност. Според нашите оценки трябва да бъдат евакуирани около 6 000 души", каза Ус в ефира на телевизионния канал "Русия 24".

По думите му се подготвят условия на местата, където се предвижда да бъдат настанени евакуираните, осигурени са храна и всичко необходимо.

По-късно стана ясно, че ще има нова евакуация, при която ще бъдат изведени от домовете им около 11 000. Изградени са три пункта за настаняване на евакуираните. Те няма да бъдат допускани в район с радиус от 20 километра около избухналия склад, докато не се прецени, че опасността е отминала.

В Ачинският район на Краснодарски край беше обявено извънредно положение. Затворено е въздушното пространство в радиус от 30 километра над мястото, където избухна експлозията.

Explosion at military site in the Achinsk district of the Krasnoyarsk, #Russia



Firefighters were dispatched to the site and number of buses were sent for evacuation.



📹 ig @prosk24 pic.twitter.com/rd88LVZ4Sc — EHA News (@eha_news) August 5, 2019

В горящия артилерийски склад е имало около 40 хиляди снаряда – калибър 125 и 154 милиметра.