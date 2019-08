6-годишно момче е в тежко, но стабилно състояние в болница, след като беше изхвърлено от 10-ия етаж на галерията за модерно изкуство Тейт в Лондон, съобщава Би Би Си. Сигнал за инцидента е подаден до Спешна помощ в 14.40 часа местно време в неделя. На мястото са пристигнали две противопожарни коли и 10 патрулки на полицията.

"В един момент чух викове, хората започнаха да тичат. Първото ми усещане беше "Господи, нещо става". Грабнах детето си и хукнах към изхода, но се сблъсках с жена, която крещеше "синът ми, синът ми", разказва Олга Малчевска, която е очевидец на случилото се.

Детето паднало върху тавана на 5-тия етаж, след като полетяло от платформа за наблюдение. То е откарано в болница с хеликоптер в критично ,но стабилно състояние.

#Southwark

BREAKING: A child has been airlifted to hospital after falling from height at the #TateModern exhibition centre.



Met police say a teenager has been arrested in connection with the incident.



The child’s condition is currently unknown.



Video: @AndyBanksideSE1 pic.twitter.com/ll9cV2hEVA — London 999 Feed (@999London) August 4, 2019

Teen arrested after boy thrown from 10th floor of Tate Modern gallery https://t.co/zov3RLxAn6 pic.twitter.com/cnamU1SYZK — New York Post (@nypost) August 4, 2019

Tate Modern: Boy, six, stable after being 'thrown' from building https://t.co/Q9hKWiVtjA — BBC News (UK) (@BBCNews) August 5, 2019

17-годишен младеж е арестуванпо подозрение в опит за убийство. Полицията няма данни, че той е познавал детето. Мотивите му също не са ясни.

От галерията обявиха, че ще съдействат на полицията за разрешаването на случая.

Six-year-old boy critical after being thrown off London's Tate Modern https://t.co/xcqqELoIZm pic.twitter.com/Ccv5HIBGls — Reuters UK (@ReutersUK) August 5, 2019

Tate Modern suspect 'punched in face and locked in toilet for own protection' https://t.co/oHDguIRZG9 pic.twitter.com/oNLfAknUow — Daily Mirror (@DailyMirror) August 5, 2019

Teenager arrested after boy 'thrown' from viewing platform at Tate Modern https://t.co/56rMHd242H pic.twitter.com/rd1OlkWjzQ — Daily Mirror (@DailyMirror) August 4, 2019

Галерията е една от най-известните туристическите атракции, като миналата година е била посетена от над 5,9 млн. туристи.