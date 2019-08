Самолетът, в който е пътувал мениджърският екип на американската певица Pink, се е запалил по време на кацане на летището в датския град Тирструп, съобщава БГНЕС.

По време на инцидента на борда на частния самолет „Cessna 560 ХL” са се намирали десет души. Никой от пътниците не е пострадал. Самата певица не е била по това време в самолета. Самолетът е извършвал полет от Осло, където певицата е имала концерт.

Hope everyone is unharmed and okay!!!! Must have been so fucking scary! Sending love to Team P!nk 💞



NEWS: Plane carrying @Pink’s management bursts into flames after crash-landing https://t.co/v0nZEnN1Hy via @MetroUK