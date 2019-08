Кола бомба избухна пред полицейско управление в афганистанската столица Кабул. Жертвите на атентата са най-малко 14, а ранените - 145. Талибаните поеха отговорност за нападението, съобщава БТА

Повечето от пострадалите са цивилни, включително жени и деца.

„Бомбата е била задействана, когато автомобил е спрял на контролен пункт пред сградата”, каза говорителят на вътрешното министерство Насрат Рахими.

Brutal Attacks in Kabul today had showed how they r loyal,for killing of innocent Afghans, how the revenge come quickly, retaliation in the cause of Kashmir,bcz they not bearing peace in Kabul simultaneously bloodshed in Kashmir,how degrees of enmity of the enemies of Afghanstn pic.twitter.com/V3i4O5W7Py