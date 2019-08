Учени са открили останки от папагал с внушителни размери, достигал на височина до един метър и обитавал Нова Зеландия преди около 19 милиона години, съобщава сп. "Байолъджи летърс", цитирано от БТА.

"Нова Зеландия е прочута с огромните си птици - моа, гъски, орли. Досега обаче никой никъде не е откривал изчезнал гигантски папагал", казва Тревър Уърти от университета "Флиндърс" в Сидни, Австралия.

Палеонтолозите са нарекли древното пернато Heracles inexpectatus в чест на митологичния персонаж Херкулес, известен с осанката и силата си, и на неочакваната природа на находката.

Останките от гигантския папагал са намерени в близост до бившия миньорски град Сейнт Батанс в централната част на Отаго, Нова Зеландия.

