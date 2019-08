„Желязната завеса“ първоначално е идеологически термин, който се превръща във физическо разделение между комунистическа Източна Европа от Запад след края на Втората световна война, предаде БТА.

Ето и пет неща, които трябва да знаете за нея:

1. Името

Терминът „желязна завеса“ се популяризира, след като е използван за пръв път от бившия британски премиер Уинстън Чърчил в знакова реч в колежа „Уестминстър“ в американския град Фултън през март 1946 година.

Shortly after midnight OTD in 1961, East German soldiers begin laying down barbed wire & bricks as a barrier between Soviet-controlled East Berlin & democratic West Berlin. Residents awoke to find themselves cut off permanently from friends & family by an imposing #BerlinWall. pic.twitter.com/aoiu7t8gVt