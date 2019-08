Правителството на Исландия официално обяви първата „смърт” на ледник в страната. Това стана на церемония с участието на премиера Катрин Якобсдотир в неделя, предаде БТА.

Ледникът Окьокюл (съкратено Ок), оцелял 700 години на върха на вулканична планина. Той е загубил статута си на ледник още през 2014 г. заради стопяване и изтъняване. На церемонията в присъствието на бившия президент на Ирландия Мери Робинсън исландският геолог Оддур Сигурдсон откри паметна плоча, отбелязваща изчезването на първия от стотиците ледници в островната страна.

The disappearance of Okjokull, a glacier in the west of the sub-Arctic island, is being seen as directly due to the warming of the climate caused by human activity.https://t.co/gJXFseBn7w