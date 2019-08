Руски робот излетя в Космоса . Роботът Фьодор повтори преди старта на космическия кораб "Союз МС-14" знаменитата фраза на първия космонавт Юрий Гагарин, предаде ТАСС."Готов. Поехали, Поехали!", каза андроидният робот в момента на отделянето на ракетата-носител от стартовата площадка . По време на своя път към орбиталното пространство Фьодор предаде на Земята част от телеметричната информация. Той докладва и за отделянето на втората степен.

Russia for the first time launched into space the humanoid robot "#Fedor". During the launch of the Soyuz-2.1a rocket, he said: “Let's go!”, Repeating the legendary phrase of the 1st man in space Yuri Gagarin. Fedor will reach the ISS on August 24 and will stay there for 17 days pic.twitter.com/lfoBGa1u9Y