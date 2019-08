Протичащият относително спокойно протест в Хонконг прерасна в нови сблъсъци с полицията, съобщава БГНЕС.

A protester swings a tennis racquet to return a tear gas canister fired by riot police at Kowloon Bay in Hong Kong 📷 @AntAFP pic.twitter.com/Hmz8OkL1YW

В събота служителите на силите на реда преградили пътя на протестиращите. Те, от своя страна, започнали да строят барикади от бамбукови пръчки и метални улични прегради. Около сградата на полицейското управление конфронтацията продължила няколко часа, докато демонстрантите не започнали да хвърлят по полицаите камъни, тухли и бутилки с вода. Силите на реда използвали в отговор сълзотворен газ, гумени куршуми и задържали няколко участници, като им нанасяли удари с полицейски палки.

Hong Kong police use tear gas to counter petrol bombs thrown by protesters. More here: https://t.co/h8zNNGhiME pic.twitter.com/lC2DVaN1j5