Китайските власти са използвали близо1000 акаунта в Twitter и в по-малко степен страници във Facebook, за да дискредитират и всеят раздор сред продемократичните демонстранти в Хонконг. Това съобщиха двете социални мрежи, предаде БТА.

Twitter suspends accounts as it accuses China of coordinating against Hong Kong protesters https://t.co/wOdHZ0KQln