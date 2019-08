Над 100 000 антиправителствени демонстранти участваха в масово шествие в Хонконг и препълниха основните кръстовища въпреки дъжда, съобщава БТА. Недоволството продължава вече 11 седмици.

Антиправителственият митинг в Хонконг днес е събрал повече от 1,7 милиона души според организатора на протестната проява Фронт за граждански човешки права. Това го прави най-масовото събитие от началото на демонстрациите на 1 юли

More than 100,000 people hold another day of pro-democracy protests in Hong Kong, in the face of warnings from Beijinghttps://t.co/unL7SXrTpG pic.twitter.com/NcbC015t0W — BBC News (World) (@BBCWorld) August 18, 2019

Броят на днешните участници показа, че продемократичното движение все още има широка база, въпреки някои неприятни сцени миналата седмица, когато протестиращи окупираха летището.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

"Адски горещо е и вали. Честно казано, мъчение е да дойде човек, но трябва да сме тук, защото нямаме друг избор. Трябва да продължим, докато най-накрая правителството се отнесе към нас с уважението, което заслужаваме ", каза 24-годишният студент Джонатан, който беше на митинга, започнал в парка "Виктория" в квартал „Козуей бей” на остров Хонконг.

Here are some images of the sea of umbrellas filling streets in Hong Kong as protesters braved heavy rain for another huge rally https://t.co/53yPPO7Cws pic.twitter.com/YeghMieZRA — Bloomberg Next China (@next_china) August 18, 2019

Пореден антиправителствен протест в Хонконг

Недоволството избухна през юни заради вече оттеглен законопроект, който щеше да позволи заподозрени в престъпления в Хонконг да бъдат екстрадирани и съдени в континентален Китай. Протестите се подхранваха обаче от по-общи тревоги за подкопаване на свободите, гарантирани от принципа "Една държава - две системи", който важи за Хонконг след връщането на бившата британска колония под китайско управление през 1997 г.

LIVE: Tens of thousands of protesters rally in Hong Kong’s Victoria Park https://t.co/PBp3bKTa1U — Reuters Top News (@Reuters) August 18, 2019

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Протестиращите носеха плакати с надписи "Свободен Хонконг" и "Демокрация сега". Множеството в парка "Виктория" беше мирно и сред участниците имаше хора на средна възраст и по-възрастни, младежи и цели семейства, а някои родители носеха на рамене децата си.

Нов протест в Хонконг въпреки полицейската забрана (СНИМКИ)

Въпреки че организаторите не получиха разрешение за шествие, паркът едва побра хората, които изпълнили и околните улици. Много протестиращи се насочиха към градския финансов център и скандираха искания за оставка на подкрепяната от Пекин ръководителка на местната администрация Кари Лам. Демонстрантите настояват и за окончателно оттегляне на законопроекта за екстрадиция, искат протестите да не бъдат определяни като "нарушения на обществения ред", сваляне на обвиненията срещу арестуваните, независимо разследване и подновяване на политическите реформи.