Чудовищният ураган „Дориан” достигна преди часове Северните Бахамски острови, връхлитайки ниско разположената островна верига с опустошителни ветрове и пориви на вятъра до 260 км/ч., съобщи Националният център за урагани, базиран в Маями, предаде АФП.

„Дориан“ вече е ураган от пета категория

„Молете се за Абако, защото Дориан дойде“, гласят публикации в Туитър на много местни жители.

В публикуваните кадри вятърът е огънал дърветата и водни потоци заливат остров Абако.

Американският национален център за проследяване на ураганите съобщи, че „Дориан” се насочва на север и може да достигне брега на Джорджия и Южна Каролина следващата седмица. Във Флорида и Джорджия вече е обявен авариен режим. По-късно губернаторът на Южна Каролина Хенри Макмастър също обяви авариен режим.

Както отбеляза президентът Доналд Тръмп, „Дориан” може да бъде най-мощният ураган от десетилетия.

Ураганът е връхлутял първоначално Elbow Cay, малък остров на четири мили източно от остров Great Abaco, преди няколко часа, съобщиха местни власти. В съобщението се казва, че максималните устойчиви ветрове на Дориан - които вече са рекордни за тази област - са се засилили още от последната актуализация на данните.

За сега няма информация за жертви, предаде БГНЕС.

This was during the eye of #HurricaneDorian in Abaco island, #Bahamas a little while ago this afternoon! Cars have been flipped over due to the dangerous life threatening wind speeds! Source Olie.Martini Insta #Dorian2019 #Dorian pic.twitter.com/HH68emMVLz