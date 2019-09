Един човек загина, а 33 бяха ранени днес, след като пътнически влак се блъсна в камион в японския град Йокохама, предаде БТА.

Снимка: EPA/БГНЕС

VIDEO: The wreckage of a train and truck collision in Japan’s Yokohama city near Tokyo on Thursday. Carriages derailed and windows were shattered (📹: TV Tokyo/Reuters) https://t.co/mJYNeIsxSo pic.twitter.com/Pf9wz7lP10