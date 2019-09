Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени насрочени за днес разговори с талибаните и афганистанския президент Ашраф Гани, съобщава БТА.

В публикация в Twitter Тръмп съобщи, че за днес в резиденцията Кемп Дейвид са били планирани тайни срещи поотделно с важни командири на талибаните и Гани, но те няма да се състоят, а мирните преговори с талибаните се преустановяват.

Причината е нападение на талибаните в четвъртък в Кабул, при което загинаха 12 души, включително американски военнослужещ.

"За съжаление, за да си създадат някакви измамни лостове за въздействие, те признаха за нападение в Кабул, при което загина един от нашите прекрасни войници, както и още 11 души", заяви президентът на САЩ.

"Незабавно отмених срещата и се отказах от мирните преговори между страните, в които САЩ взеха участие", добави Тръмп. "Що за хора ще убият толкова много с цел, както изглежда, да засилят преговорните си позиции?", попита той риторично.

....only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don’t have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight?