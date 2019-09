Атентатор самоубиец се взриви днес в центъра на афганистанската столица Кабул, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА. Взривът разтърси сгради в район близо до чуждестранни посолства и правителствени учреждения.

Снимка: EPA/БГНЕС

Десет цивилни са убити и 42-ма са ранени при самоубийствения атентат с кола бомба в Кабул тази сутрин, отговорност за който поеха талибаните. Говорителят на афганистанското министерство на вътрешните работи Насрат Рахими съобщи новите данни днес следобед. Това е вторият голям бомбен атентат, извършен от талибаните в Кабул тази седмица.

Video of today's #Taliban VBIED attack in #Kabul. Apparently, the target was those "foreigners" in white armored cars. pic.twitter.com/xi3r2jEtlY