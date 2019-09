Жена, ранена при вчерашния взрив на фестивала в германския град Фройденберг, почина от раните си, съобщи БТА.

Взривът може да е предизвикан от попадане на капки дъждовна вода във врящата мазнина на един от тиганите на фестивала, сочат предварителните данни. При инцидента във Фройденберг е валял дъжд. Според правоохранителните органи най-вероятно не става въпрос за взрив на газ.

Over a dozen people were injured when a large frying pan exploded during a traditional food festival in the small German town of Alchen-Freudenberg. https://t.co/vZgpWxPpY5