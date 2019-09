Най-малко 17 души загинаха и 30 бяха ранени в неделя при катастрофа на автобус в Мароко. Причината за инцидента е придошлата река в района на град Еррашидия, съобщи БТА.

Непосредствено след катастрофата бяха намерени телата на шестима от загиналите, а впоследствие - още 11.

Morocco floods kill 11 in bus accident, say officials: Security forces search for bodies in the wreckage of bus at the banks of the Damchan river near the city of Errachidia, in the El Khank region in southern Morocco September 8, 2019. — AFP pic. RABAT,… https://t.co/VueahJ9rUq pic.twitter.com/eDhn2a4y0C