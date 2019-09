Бивши съпрузи от американския щат Ню Джърси повдигнаха обвинение срещу репродуктивна клиника заради това, че след процедура за ин витро оплождане им се е родило дете от друг мъж и раса, съобщава NBC Ню Йорк, цитиран от БГНЕС.

Кристина Кедерич и Дрю Василевски забелязали, че отглеждат дъщеря, която не е тяхна, след като детето започнало да придобива черти, характерни за азиатците, докато бащата и майката на момичето са бели.

IVF MIX-UP: A white New Jersey couple is suing a fertility clinic after they gave birth to an Asian baby.https://t.co/c2hj80o6Ub pic.twitter.com/yey1Tyj527