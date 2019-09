Крадци отмъкнаха масивна, 18-каратова златна тоалетна на стойност 1 милион долара от изложба в британския дворец Бленъм, като са предизвикали наводнение, съобщи полицията, цитирана от АФП.

Напълно функциониращото произведение на италианеца Маурицио Кателан, наречено „Америка“, е било излагано в музея „Соломон Гуенхайм“ в Ню Йорк и е било давано под наем на президента Доналд Тръмп.

За кражбата е бил арестуван 66-годишен мъж, но тоалетната засега не е открита. „Нападателите са влезли в сградата в Оксфордшир през нощта и са напуснали мястото около 4.50 сутринта. Няма пострадали при грабежа“, съобщи полицията.

Significant damage and flooding has been left after the theft of a golden toilet from Churchill's birthplace.



The work of art installed at Blenheim Palace is thought to be worth £1m. Read the full story here: https://t.co/o5FraYJdMz pic.twitter.com/r4BMXe4s8W