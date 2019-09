Жител на американския град Тампа, щата Флорида, беше признат за човека с най-дългите изкуствени нокти в света. Рекордът е вписан в Книгата на Гинес, съобщава БГНЕС.

Екстравагантният Одилон Озар е успял да изгради 121 см нокти. Всеки от тях е боядисан в сини и лилави цветове. Според Озар, той е усвоил изкуството за удължаване на нокти под ръководството на опитен наставник, чието име е Шаниква. Тя работила в местен салон за маникюр, който вече е затворен. За да се научи на умението да изгражда нокти, Озар е взел повече от 200 учебни часа.„След като бях хоспитализиран със сериозна контузия, наречена отлепване на ноктите, лекарите ми казаха, че нокътят никога повече няма да расте на този пръст“, разказва Озар.

