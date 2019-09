Стотина манекенки на възраст между 18 и 65 години, със слаби или закръглени фигури, нисък или висок ръст, дефилираха заедно с манекени близо до центъра "Помпиду" в Париж, за да популяризират Движение за позитивен боди имидж, предаде БТА.

Models present creations during The All Sizes Catwalk event in Paris yesterday. Some 100 women gathered for the event to promote self-acceptance. #AFP

📸 Stephane de Sakutin pic.twitter.com/bt1M2Hj9va