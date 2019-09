Голям пожар е избухнал в нощта срещу четвъртък в завода на френската химическа компания „Любризол” в град Руан. За момента няма данни за жертви или пострадали. Евакуирани са всички живеещи наоколо.

Rouen - Fire and explosions on the site of the company "LUBRIZOL": - 130 firefighters mobilized. - 500m security perimeter - Closed schools in 13 municipalities https://t.co/h0y1x5uNWp via @LesNews #France pic.twitter.com/otPrunR1zx — Live Eurasia Map (@eurasiamap) September 26, 2019

Районът около завода е отцепен, защото там се произвеждат добавки за смазочни материали и има опасност от замърсяване на въздуха.

Good morning to everyone except lubrizol who decided to catch fire and freak me tf out at 5am #Rouen pic.twitter.com/KD5T2O0vmc — 🐞Kitty 'Cool Ranch Baby' BINGPOT 🐞 (@pyromon) September 26, 2019

Местните власти обявиха, че учебните заведения в района на Руан ще останат затворени в четвъртък.

Large fire breaks out at French factory in Rouen https://t.co/9qOtd55s8Y pic.twitter.com/BtAPJw883l — Wetinhappen.com.ng (@Wetinhappen) September 26, 2019