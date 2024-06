Градушка нанесе сериозни щети на носа и прозорците на пилотската кабина на самолет, предаде ABC. Машината е на австрийските авиолинии.

Полетът от Палма де Майорка за Виена е попаднал в буря, се казва в изявление на Austrian Airlines до ABC News. Градушката е нанесла щети на прозорците на пилотската кабина, на някои покрития и на носа, който на снимки изглежда като откъснат.

Austrian Airlines Flight Suffers Significant Hail Damage, with the nose of the jet partially torn off.



