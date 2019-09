Вандали оскверниха с надпис звездата на американския актьор Джони Деп на Алеята на славата в Холивуд, предаде БГНЕС. Неизвестните злосторници са написали думата „фалшив“, а под нея ругатни, с които оскърбяват актьора.

Джони Деп получи своята звезда през 1999 г. Той е един от най-търсените и любими актьори през последните три десетилетия. Филмите с негово участие са донесли общо 10 милиарда долара приходи в световния бокс офис.

I'm so angry about this what the f**k is wrong with people. Whoever did this is a disgrace there is nothing phoney about Johnny Depp and anyone who thinks that is an appalling person.#JohnnyDepp#johnnydeppisinnocenthttps://t.co/io1fY4gS9N