Българската звезда в леката атлетика Ивет Лалова се класира за полуфиналите на 200 метра на Световното първенство, което се провежда в Доха. Състезателката завърши първа във втората серия с резултат от 22.79 секунди, съобщава gong.bg .

Ивет Лалова успя да изпревари своите конкурентки в заключителните метри на дистанцията на стадион „Халифа”.

A tight second heat sees the top three through within 0.02 secs of one another as veteran now @IvetLalova sneaks it in 22.79 from Jodie Williams in 22.80 and Mujinga Kambundji in 22.81, with Bassant Hemida hoping on her 22.88, in the second heat of the 200m (0.2) pic.twitter.com/WidnWWhHNY