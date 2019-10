Търсенето на живот отвъд земното кълбо все още не е дало еднозначен резултат. Но предвид възрастта и размера на Вселената вероятността Земята да е единствената планета, на която се е зародил такъв, е много малка.

Събитието “Ratio presents: Lakes, Oceans, and the Search for Life on Mars” ще постави въпроса има ли живот извън Земята и кои са най-добрите места, на които да търсим признаци на живот сред всички планети и луни в Слънчевата система. Гостите на събитието ще научат повече за езерата и океаните на Марс, както и за вероятността там да е имало живот.

Като един от най-близките съседи, Марс е привлекателна дестинация за изследователски дейности вече 60 години, а данните за наличие на вода на червената планета я правят основен кандидат за търсене на извънземен живот. Зак Дикисън от Природонаучния музей на Лондон ще обясни още защо близките десетилетия са от голямо значение за изследователската дейност на Марс.

Зак Дикисън е планетолог от Природонаучния музей и колежа Birkbeck в Лондон, който изследва древните езера и океани на Марс. Преди да се насочи към изучаването на Марс, завършва Геология на Земята, а научната му подготовка включва още работа в областта на археологията, очна лазерна хирургия и петролна геология.

“Ratio presents: Lakes, Oceans, and the Search for Life on Mars” ще се проведе на 08.10. в City Stage (в подлеза на НДК). Входът е свободен, а вратите отварят в 19:00. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската космическа агенция (ESA) и е част от инициативата на Ratio “Месец на Космоса”. През октомври се организират 9 събития, които целят запознаване на обществото с постиженията на учени и инженери за опознаване и овладяване на Космоса. Повече информация на може да открите на www.ratio.bg.