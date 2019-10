Тридесет и седем души са ранени в събота, след като двуетажен автобус се преобърна в графство Девън в югозападна Англия, съобщиха от полицейското управление в Девън и Корнуол.

Comprehensive read on what happened at the major incident in South Devon today by @colleentsmith & @KatieTimms94 . https://t.co/0SklzIyDr4 Double decker Stagecoach bus overturned. 140 police officers, paramedics & firefighters called. 37 people injured, eight seriously. pic.twitter.com/GMUpuZACUU

"В резултат на инцидента 37 души бяха ранени, от които осем души получиха потенциално сериозни наранявания", гласи изявление на представител на спасителните служби, цитирано от РИА Новости и БГНЕС.

В прессъобщението на полицията се отбелязва, че лекарите са прегледали още 10 души, но те не се нуждаят от медицинска помощ.

Все още не са съобщени причините за произшествието. Отбелязва се, че водачът на автобуса не е бил арестуван. Той е съдействал за разследването на причините за произшествието.

One person has sustained serious injuries and multiple others are hurt after a double-decker bus overturned on a Devon road this morning. It has been declared a "major incident". More here: https://t.co/bqcEtiooc8 pic.twitter.com/pJBf79h8JY