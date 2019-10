Петима души бяха намушкани с нож в търговски център в Манчестър. Мъж атакувал посетители на мол. Свидетели твърдят, че подбирал случайно срещнати хора. Пострадали са три жени и двама мъже.

Just heard about a knife attack in Manchester. Male suspected to have stabbed four people before being arrested by Armed police. Thankful for their quick response in catching him. Hopefully more will become apparent on the situation later on down the line pic.twitter.com/4NfWFFC4Vv — SC 41597 Dan (@SC_41597) October 11, 2019

Антитерористичното звено на полицията се отзовало на сигнала. Властите потвърдиха, че същият отдел ще разследва случая.

Arndale latest: It is understood that police are investigating whether this is a terror attack based on what the man said during the incident https://t.co/Nqt1pI8aEJ — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 11, 2019

Основната версия е, че 41-годишният мъж е извършил терористичен акт. Той е бил арестуван, след като полицай го зашеметил с електрошоков пистолет.

Трима от пострадалите бяха откарани на носилки. Няма данни какво е състоянието им.

Manchester's Arndale Centre has been evacuated after an attack with multiple victims.@gmpolice confirmed that 5 people were stabbed and taken to hospital. A man in his 40s has been arrested and taken into questioning.



Anti-terror police are leading the investigation. pic.twitter.com/mxB8HMUh5D — JOE (@JOE_co_uk) October 11, 2019

От МВнР съобщиха, че няма пострадали българи при нападението в британския град.

Британската полиция апелира към гражданите да изпращат информация на телефон 101, ако разполагат с такава като цитират номера на инцидента, който е 1055 от 11.10.2019 г. Гражданите във Великобритания могат да подават и анонимни сигнали на телефон 0800 555 111.

Посолство на Република България в Лондон следи ситуацията и е готово да окаже съдействие при необходимост.

Телефон за връзка с ДП Лондон.: +44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400. Дежурни телефони в извънработно време: + 44 20 7 5813144; + 44 20 7 5849400