Няколко души пострадаха леко, след като част от тавана на лондонския театър "Пикадили" рухна по време на представление.

I’ve heard of bringing the house down - but part of the roof came down tonight at Piccadilly theatre, London during Death of a Salesman!😱😱 building evacuated 🚨 pic.twitter.com/YraPlcYeX9

Наложила се е евакуация на сградата, в която са се намирали над 1000 души. Свидетели разказват, че преди да се срутването са чули шум от течаща вода.

Firefighters are attending the Piccadilly Theatre where a section of plaster has fallen from the ceiling during a performance. Around 1,100 people evacuated the theatre before we arrived. Contact @Ldn_Ambulance for casualty details 📸Theo Silkstone pic.twitter.com/oheOa9wedR