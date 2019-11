Родната къща на Адолф Хитлер в австрийското градче Браунау ам Ин ще бъде превърната в полицейски участък. Решението слага край на дългия спор между австрийските власти и собственичката на имота. Години наред се водеха дебати за това как най-добре да се предотврати превръщането на къщата в място за поклонничество на неонацистите.

The building where Adolf Hitler spent the first few months of his life will now be turned into a regional police headquarters.https://t.co/aLjOG7r9OW