"Постоянните усилия на Бойко Борисов и народа на България се отплащат: Групата на Европейската народна партия (ЕНП) смята, че мониторингът по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) трябва да бъде вдигнат!" Това заяви председателят на групата на ЕНП в ЕП Манфред Вебер в пост на български език в Twitter.



Искаме председателят на Европейския парламент да поиска писмено от Европейската комисия да подкрепи излизането на България от МСП. , пише още Вебер.

The constant efforts of PM @BoykoBorissov & the Bulgarian people are paying off: for the @EPPGroup the Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria should be lifted. We are asking the @EP_President to write to the @EU_Commission to support Bulgaria exiting the #CVM