Роджър Федерер става първият жив човек на швейцарска монета. Образът на легенда в мъжкия тенис ще бъде изсечен върху сребърни 20 франка.

For the first time ever Swissmint will issue a commemorative coin for a person still alive ROGER FEDERER! In January there will be a CHF 20.— Silver coin available and in May they will issue a CHF 50.— Gold coin! pic.twitter.com/FtyhyQF6Px