Британска еднополова двойка се сдоби с първото бебе, родено от две утроби, съобщава „Телеграф”. То е родено в рамките на забележителна процедура, наречена „споделено майчинство“, предаде БГНЕС.

Жасмин Франсис-Смит е родила сина си Отис преди два месеца, използвайки яйцеклетка, имплантирана с помощта на инвитро процедура, с която за първи път е била оплодена съпругата й Дона.

Процедурата, извършвана от Лондонската женска клиника, включва един партньор, който предоставя яйцеклетката, докато другият впоследствие износва плода. И докато над 100 бебета вече са родени от лесбийски двойки, използващи изкуствено оплождане, тази процедура преминава една стъпка по-напред, тъй като в нея взимат участие и двамата родители.

