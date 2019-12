Мощна буря удари Ирландия. Стихията предизвика сериозни проблеми. Токът спря в няколко населени места. Наводнени са пътища, има разрушени покриви. В графство Кери е обявен червен код за опасно време.

Лошото време взе една жертва в САЩ

Синоптиците предупредиха хората да не излизат от домовете си, а ако това се налага да внимават за падащи дървета и предмети.

It has become extremely stormy & quite scary, actually, where I live.

I pray for the safety of anyone who has to go out in this storm.

Please take care.#StormAtiyah #Ireland #BeSafe pic.twitter.com/Z6iyE5IXVx