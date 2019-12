Шведската певица и вокалистка на Roxette Мари Фредриксон е починала.

"С дълбоко прискърбие съобщаваме, че една от най-големите ни и обичани певици си отиде от този свят. Мари Фредриксон е починала на 61 години в дома си след дълго боледуване”, съобщават близки на звездата.

Roxette слагат край на турнетата

Мари Фредриксон сформира Roxette през 1986 година, заедно с Пер Гесле.Те започват своята успешна кариера с поредица от хитове. Най-известните сред тях са "Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart" и "The Look".

Roxette, които пяха от сърце

Шведската певица си е отишла от този свят на 9 декември. Покребението й ще бъде в тесен семеен кръг.

През 2002 година след припадък на Мари Фредриксон е открит мозъчен тумор. Тогава лекарите даваха само 20% шанс на певицата да оцелее, но тя се възстанови след дълъг курс на лечение.

Шведското дуо сложи край на турнетата си през 2016 година след лекарски препоръки към певицата.