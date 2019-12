Английският Арсенал обяви официално назначението на Микел Артета за свой нов мениджър. Бившият капитан на клуба, който игра за „артилеристите” между 2011-а и 2016-а година подписа договор с тима от „Емирейтс” за три години и половина. По този начин той заема поста на уволнения по-рано през годината Унай Емери, чиято позиция бе временно изпълнявана от Фреди Люнгберг, друга легенда на клуба, пише Gong.bg

Шведът не успя да донесе особено добри резултати за Арсенал в периода си на треньорство, след като тимът записа само една победа в пет мача във всички надпревари.

