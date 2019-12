Два круизни кораба се сблъскаха край бреговете на мексиканския остров Косумел.

При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети на кърмата на единия от плавателните съдове.

A Carnival cruise ship crashed into another while trying to dock at a port in Mexico on Friday, leaving 6 passengers injuredhttps://t.co/Dm3XIy6Ao1 pic.twitter.com/mDiQvvgbFh