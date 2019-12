Ако изпитвате затруднения да си спомните какво е станало в предишната нощ на пиянство, вероятно Музеят на махмурлука в Загреб е за вас, пише АФП.



"Искахме да съберем предмети, с които хората се събуждат без да знаят как са попаднали при тях.", казва 24-годишната Роберта Микелич, която открива музея заедно с приятеля си Рино Дубокович.

