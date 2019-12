Повече от 200 къщи са изгорели напълно или частично в пожара, който бушува от вторник в известния чилийски град Валпараисо. Унищожени са 150 хектара, а 12 пожарникари са пострадали.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

A wildfire raged through the outskirts of Valparaíso, Chile on Christmas Eve, destroying more than 120 houses, the local fire department said. The city's mayor said it may have been set intentionally. https://t.co/NX1a6sSHhI — New York Times World (@nytimesworld) December 25, 2019

Пожар унищожи луксозната яхта на Марк Антъни (СНИМКА)

В гасенето на огъня участват 7 самолета цистерни и 11 хеликоптера.

Chile's government says a massive fire in Valparaiso city responsible for destroying 150 homes appears to be an act of sabotage pic.twitter.com/7Jrhj4bVK3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 25, 2019

Десетки семейства са били евакуирани от района точно, когато са се готвели да празнуват Рождество Христово. Властите разследват причините за огнената стихия.