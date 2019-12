Двама души са загинали, а трети е тежко ранен при стрелба в църква близо до Форт Уърт, щата Тексас. Това съобщават от местната пожарна, цитирани от Франс прес и Ройтерс.

Сигналът е подаден в 9.57 часа местно време, заяви говорителят на пожарната на Форт Уърт Майк Дривдал.

Video from the Church shooting in Texas today shows a heroic man stopping the active shooter. Watch the man in the upper left, a volunteer church security guard, take out the shooter (the third shot you hear is the good guy). pic.twitter.com/QJO2QxCNOH