Белгийски съд реши да спре европейската заповед за арест на каталунските политици Карлес Пучдемон и Тони Комин, издадени от испански съд, съобщи в Туитър самият Пучдемон.

"Белгийското правосъдие признава имунитета ни и решава да спре заповедта за арест и екстрадиция!", написа политикът.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law