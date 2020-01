Нова ескалация на напрежението между Съединените щати и Иран. При американски ракетен удар в Багдад е бил убит командващият елитните ирански бригади "Ал Кудс" - генерал Касем Солеймани.

От Пентагона съобщиха, че ударът е извършен по нареждане на президента Доналд Тръмп.

Солеймани активно е разработвал планове за нападения над американски дипломати и военнослужещи в Ирак и в целия регион. Той също така е одобрил извършените тази седмица нападения над посолството на Съединените щати в Багдад, се казва още в изявлението.

Video purportedly showing the aftermath of the strike on a vehicle transporting Abu Mahdi al-Muhandis and Qassem Suleimanei near the Baghdad airport #Iraq pic.twitter.com/YvCF5t0ONt