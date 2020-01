Пътнически самолет на турска авиокомпания излезе от пистата за излитане и приземяване на летище Сабиха Гьокчен в Истанбул, съобщават Анадолската агенция и БТА.

Flights into and out of Istanbul’s Sabiha Gökçen International Airport have been suspended after a plane arriving from Sharjah slid off the runwayhttps://t.co/F6xF7vQHxc — ArabianBusiness.com (@ArabianBusiness) January 7, 2020

Инцидентът е станал в 9 ч. сутринта (8 ч. бълг. време). Няма загинали или ранени хора, съобщава турската частна телевизия НТВ.

🇹🇷 The flight was arriving from United Arab Emirates' Sharjah as it slid off the runway while landing.



Turkish Airlines said all flights from Sabiha Gökçen were canceled until 3 p.m.



The incident occurred as severe winds and storms battered Istanbul.



pic.twitter.com/E1TVVH6bL6 — air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 7, 2020

В изявление на истанбулското валийство се посочва, че инцидентът е станал след приземяването на машината заради лошите метеорологични условия.

Pegasus Airlines B737-800 (TC-CCK) ran off the side of runway 06 on landing in intense rainfall at Istanbul-Sabiha Gokcen AP (LTFJ), Turkey. Flight #PC747 from Sharjah, UAE came to rest on soft ground. No injuries reported. @AirportHaber https://t.co/ONoavGgNry pic.twitter.com/YN3ZGVL5fr — JACDEC (@JacdecNew) January 7, 2020

Самолетът е извършил полет от Шарджа (Обединени арабски емирства). На борда му е имало 164 пътници, които са били евакуирани безпроблемно.