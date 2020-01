„Докато съм президент на САЩ, няма да позволя Иран да има ядрено оръжие. Американският народ трябва да бъде щастлив, няма ранени американци при атаките от страна на иранския режим”. Това заяви президентът Доналд Тръмп на пресконференция в Белия дом.

Видео: Руптли

"As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon"



Donald Trump says "Solemeinai's hands were drenched in both American and Iranian blood" and should have been "terminated long ago".



