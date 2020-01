Най-малко 80 американски войници са загинали при ракетното нападение, което Иран извърши срещу военни бази в Ирак. Това твърдят ирански медии. Десетки ракети бяха използвани, за да бъде разрушена база, използвана от Международната коалиция, водена от САЩ.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че се прави оценка на щетите. "Всичко е наред", написа той в Twitter и добави, че ще направи изявление сутринта. Германия, Великобритания, Норвегия, Дания, Канада, Австралия и Нова Зеландия обявиха, че няма жертви сред техните военнослужещи.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.