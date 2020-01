Рапърът Дейв и шотландският певец и композитор Луис Капалди получиха най-много номинации - по 4, за музикалните награди БРИТ, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Двамата ще се съревновават помежду си за наградите в едни и същи категории - най-добър самостоятелен изпълнител, най-добър нов изпълнител, песен на годината и албум на годината. Дейв ще участва в надпреварата със сингъла си "Location" и албума си "Psychodrama", който спечели наградата "Мъркюри" миналата година. А Капалди е номиниран за оглавилата чартовете песен "Someone You Loved" и албума си "Divinly Uninspired to a Hellish Extent".

Организаторите по-рано оповестиха, че 40-ото издание на церемонията за музикалните награди БРИТ ще включва по-малко категории, за да може по време на шоуто да бъдат изпълнени повече песни.

Стормзи е с номинации за най-добър самостоятелен изпълнител, за песента си "Vossi Bop" и за албума си "Heavy Is the Head". Номинирани за най-добър самостоятелен изпълнител са също Хари Стайлс, който стана известен като член на момчешката група One Direction, и Майкъл Киуанука. Те получиха също номинации за албумите си съответно "Fine Line" и "Kiwanuka".

Мейбъл е номинирана за песента си "Don't Call Me Up" и също в категориите за най-добра самостоятелна изпълнителка и най-добър нов изпълнител. Номинирани за най-добра самостоятелна изпълнителка са също Фрея Райдингс, Еф Кей Ей Туигс, Чарли Екс Си Екс и Махалия. "Колдплей", "Фоулс", "Бастил", "Ди Блок Юръп" и "Бринг ми дъ хърайзън" ще участват в надпреварата за наградата за група на годината.

С номинации за най-добър международен самостоятелен изпълнител са Брус Спрингстийн, Бърна Бой, Пост Малоун, Дърмот Кенеди и Тайлър дъ Криейтър. Ариана Гранде, Били Айлиш, Камила Кабело, Лана Дел Рей и Лизо пък са номинирани за най-добра международна самостоятелна изпълнителка.

Церемонията по връчването на наградите ще се състои в Лондон на 18 февруари.